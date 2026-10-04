ميرتس يصل إلى كييف ويتعهد بتقديم الدعم لأوكرانيا

وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف اليوم الأحد برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، في بادرة دعم للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية.
وقال ميرتس "سافرت إلى كييف اليوم لأن أوكرانيا بحاجة إلى كل دعمنا في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن القوات الروسية تقصف البلدات والمباني السكنية ومحطات التدفئة.
وأضاف "إذا لم يتم وقف روسيا، فستنقلب آلتها الحربية ضدنا عاجلا أم آجلا.
وتابع "سأقول للرئيس زيلينسكي اليوم: يمكنك الاستمرار في الاعتماد على مساعدتنا".