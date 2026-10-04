ميرتس يصل إلى كييف ويتعهد بتقديم الدعم لأوكرانيا

‌وصل ​المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف اليوم الأحد برفقة رؤساء ⁠تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، في بادرة دعم للرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع تصاعد ‌الهجمات الروسية على المدن ‌الأوكرانية.

وقال ميرتس "سافرت ‌إلى ‌كييف اليوم لأن أوكرانيا ​بحاجة ‌إلى ​كل دعمنا في ⁠الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى ​أن ⁠القوات الروسية ⁠تقصف البلدات والمباني السكنية ⁠ومحطات التدفئة.

وأضاف "إذا لم يتم وقف روسيا، فستنقلب آلتها الحربية ضدنا عاجلا ‌أم آجلا.

وتابع "سأقول للرئيس زيلينسكي ​اليوم: يمكنك الاستمرار في الاعتماد على مساعدتنا".