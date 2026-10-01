قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن من المستحيل الجزم بأن أسلحة الدمار الشامل لن تُستخدم أبدا، وشدد على ضرورة الحيلولة دون وقوع مثل هذا السيناريو.
وفي حديثه أمام منتدى فالداي لخبراء الشأن الروسي الدوليين في موسكو، قال بوتين "هل بوسعنا أن نكون على يقين من أن هذا السلاح لن يُستخدم أبدا؟ بالطبع لا. يجب أن نضع ذلك في الحسبان ونتجنبه".
وتوعد باستخدام "كل أنواع الأسلحة" في حال تعرض منطقة كالينينغراد لهجوم
بوتين: لا يمكن الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن من المستحيل الجزم بأن أسلحة الدمار الشامل لن تُستخدم أبدا، وشدد على ضرورة الحيلولة دون وقوع مثل هذا السيناريو.