بوتين: لا يمكن الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل

قال ​الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن من ⁠المستحيل الجزم بأن أسلحة الدمار الشامل لن ‌تُستخدم أبدا، وشدد ‌على ضرورة الحيلولة ‌دون وقوع مثل ‌هذا السيناريو.

وفي ‌حديثه أمام منتدى ​فالداي ‌لخبراء ​الشأن الروسي ⁠الدوليين في موسكو، ​قال ⁠بوتين "هل بوسعنا أن ⁠نكون على ⁠يقين من أن هذا السلاح لن يُستخدم أبدا؟ بالطبع لا. ‌يجب أن نضع ​ذلك في الحسبان ونتجنبه".

وتوعد باستخدام "كل أنواع الأسلحة" في حال تعرض منطقة كالينينغراد لهجوم



