قبل اجتماع الثلاثاء.. زيلينسكي يرد على ترامب بشأن شروط التهدئة

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات نظيره الأمريكي دونالد ترامب للهجمات الأوكرانية على صناعة النفط الروسية قبل الاجتماع المزمع بين الرئيسين في نيويورك.

وكتب زيلينسكي على موقع "إكس" اليوم الاثنين ردا على منشور لترامب على منصته تروث سوشيال "يجب أن تتوقف روسيا عن استهداف قطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا وصادراتنا الغذائية، وهذا سيؤدي إلى خطوات مماثلة لخفض التصعيد من جانبنا".

وكتب ترامب أن روسيا "فقدت يا للأسف السيطرة على صناعة زيت الديزل" خلال الحرب، وكتب أن نسبة كبيرة من مصافي التكرير في روسيا تم تفجيرها وتوقفت عن العمل.

وتابع: "يجب أن تنتهي هذه الحرب السخيفة التي لا تنتهي أبدا مع أوكرانيا".

وقبل أكثر من أسبوع، دعا ترامب زيلينسكي إلى وقف الهجمات على مصافي التكرير الروسية وألقى باللوم عليه في النقص العالمي في وقود الديزل.

ومع ذلك، كان للحرب بين الولايات المتحدة وإيران تأثير أكبر بكثير على سوق النفط العالمية.

ومن المقرر عقد اجتماع بين ترامب وزيلينسكي غدا الثلاثاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.