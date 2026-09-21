ارتفاع معدل البطالة في لوكسمبورج إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء في لوكسمبورج ارتفاع معدل البطالة خلال أغسطس/آب الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من ستة أعوام.

وارتفع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 5ر6% خلال أغسطس/آب الماضي مقارنة بـ 3ر6% خلال يوليو/تموز الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 9ر5% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وعلاوة على ذلك، يعد هذا أعلى معدل بطالة يتم تسجيله منذ يوليو/تموز 2020، عندما سجل 7ر6%.

وبلغ عدد العاطلين 20900 مقارنة بـ 20436 خلال يوليو/تموز الماضي.

وبلغ عدد الباحثين عن العمل في لوكسمبورج والمسجلين لدى وكالة التوظيف 20136 بزيادة بنسبة 5ر11% مقارنة بالعام الماضي.