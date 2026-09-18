فرنسا تتوعد بالرد على هجمات روسيا الهجينة

‌كشف ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن استهداف روسي لفرنسا بهجمات متعددة ⁠الوسائل (هجينة) خلال الأسابيع القليلة الماضية، متعهداً بالرد.

وأضاف ماكرون للصحفيين، ‌عقب اجتماع في باريس مع ‌قادة الأحزاب السياسية لمناقشة أحدث ‌التطورات الدولية: "التهديد، ‌ولا سيما التهديد ‌الروسي الهجين، الذي يواجه ​الأوروبيين وفرنسا ‌اشتد ​خلال الأسابيع القليلة ⁠الماضية".

وقال وزير الداخلية لوران نونيز ​على ⁠منصة ⁠إكس إن السلطات ستحشد جميع الأجهزة ⁠المعنية لمواجهة هذه التهديدات.

وأضاف: "الهدف واضح؛ حشد جميع أجهزة الدولة والجهات الفاعلة المحلية ‌لكي نكون مستعدين لمواجهة ​هذه التهديدات الجديدة".



