فرنسا تتوعد بالرد على هجمات روسيا الهجينة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن استهداف روسي لفرنسا بهجمات متعددة الوسائل (هجينة) خلال الأسابيع القليلة الماضية، متعهداً بالرد.
وأضاف ماكرون للصحفيين، عقب اجتماع في باريس مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة أحدث التطورات الدولية: "التهديد، ولا سيما التهديد الروسي الهجين، الذي يواجه الأوروبيين وفرنسا اشتد خلال الأسابيع القليلة الماضية".
وقال وزير الداخلية لوران نونيز على منصة إكس إن السلطات ستحشد جميع الأجهزة المعنية لمواجهة هذه التهديدات.
وأضاف: "الهدف واضح؛ حشد جميع أجهزة الدولة والجهات الفاعلة المحلية لكي نكون مستعدين لمواجهة هذه التهديدات الجديدة".