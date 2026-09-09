فلايت رادار 24: تعطل حركة الطيران في بريطانيا ليس ناتجاً عن هجوم سيبراني

قال موقع "فلايت رادار 24" البريطاني لمتابعة حركة الطيران إن تعطل حركة الطائرات على نطاق واسع لم يكن ناتجاً عن هجوم سيبراني.

وأضاف الموقع الإلكتروني أنه تم إلغاء 1300 رحلة جوية من المطارات البريطانية، وإليها، أمس الثلاثاء، بسبب مشكلة فنية في شركة "ناتس" المسؤولة عن خدمات مراقبة الحركة الجوية والتي تقدمها لـ15 مطاراً بالمملكة المتحدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتأثر عشرات الآلاف من الركاب بهذه الفوضى التي استمرت حتى اليوم الأربعاء، حيث يتوقع إلغاء أو تأجيل رحلات، فيما تتعامل خطوط الطيران مع التداعيات في المطارات بما في ذلك هيثرو وجاتويك ومانشستر وستانستيد.

وبحسب موقع "فلايت رادار"، جرى إلغاء 246 رحلة في مطار هيثرو بحلول السادسة صباحاً (05:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء، فيما واجه ركاب جاتويك 22 إلغاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ناتس، مارتن رولف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لا نعتقد أنه كان هجوماً سيبرانياً".





