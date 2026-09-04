فرنسا.. 81 مصاباً بعدوى "سالمونيلا" مرتبطة ببذور اليقطين

أعلنت وزارتا الصحة والزراعة في فرنسا، اليوم الجمعة، تسجيل 81 إصابة ببكتيريا السالمونيلا في عدة مناطق بالبلاد خلال الفترة بين مايو وأغسطس الماضيين، نُقل ستة منهم إلى المستشفى، وذلك بسبب شحنة بذور يقطين ملوثة.

وأضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أن التحقيقات التي أجرتها سلطات الصحة العامة ربطت حالات الإصابة ببذور يقطين قامت بمعالجتها إحدى شركات الأغذية في جنوب غرب فرنسا، ووُزعت عبر عدد من متاجر التجزئة، بما فيها سلسلة "جراند فري" الشهيرة.

وأكد البيان سحب جميع المنتجات الملوثة من الأسواق كإجراء احترازي، مشيراً إلى أن المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، ومن بينهم حالتان في أجهزة الطوارئ، قد تماثلوا للشفاء وغادروا جميعاً بعد تراجع الأعراض.

يُذكر أن "السالمونيلا" هي بكتيريا عصوية تسبب مرضاً شائعاً ينتقل عبر الأغذية الملوثة، وتتمثل أبرز أعراضه في الحمى والإسهال وتقلصات البطن الحادة.