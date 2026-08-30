ميركل تدعو الألمان للدفاع عن الديمقراطية

قبل أسبوع من انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، دعت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المواطنين الألمان إلى الدفاع عن الديمقراطية.

وقالت ميركل في فعالية أقيمت في برلين أمس: "أعتقد أنه يتعين علينا الآن، مرة أخرى - وهو أمر لم يسبق لنا أن اضطررنا إلى فعله لعدة عقود - أن نقاتل حقا من أجل هذه الديمقراطية، وأن ندافع ببساطة عنها، ونتحلى بالشجاعة قليلا، ونلتزم بكلمتنا ونقول إن هذه طريقة رائعة للعيش".

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية في ساكسونيا أنهالت، قالت ميركل إن حزب البديل من أجل ألمانيا تمكن، إلى حد ما، من "الهيمنة على جميع مناقشاتنا من الصباح إلى الليل". وهذا يعني أن الناخبين لم يعودوا يعرفون ما تريده الأحزاب الأخرى في الواقع.

وسيجري انتخاب برلمان جديد لولاية ساكسونيا أنهالت في 6 سبتمبر ويتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير في استطلاعات رأي انتخابات الولاية.