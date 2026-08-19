صيف القيظ يضرب فرنسا.. 1243 وفاة خلال 20 يوماً

قالت ​وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأربعاء إن ‌فرنسا ​سجلت 1243 حالة وفاة تزيد عن المعدل الطبيعي خلال موجات حر ضربت البلاد بين الثالث من يوليو و22 من الشهر نفسه.

يشمل ⁠هذا العدد جميع الوفيات بغض النظر عن أسبابها، وهو تقدير يستند إلى شهادات الوفاة الصادرة خلال تلك ‌الفترة.

شكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر نحو ثلاثة أرباع ‌هذه الوفيات الزائدة.

أفادت هيئة الأرصاد ‌الجوية الفرنسية في وقت سابق ‌من هذا الشهر بأن ‌يوليو تموز كان أشد الشهور حرا في ​فرنسا على ‌الإطلاق، ومن بين ​أكثرها جفافا.

يقول ⁠خبراء الأرصاد إن أوروبا تشهد هذا العام احترارا أشد تطرفا من أي قارة ​أخرى، ⁠وهو ⁠شيء جرى الربط بينه وبين تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

سجلت ⁠هيئة الصحة العامة في فرنسا الشهر الماضي 5764 وفاة زائدة خلال الفترة من 17 يونيو إلى الثاني من يوليو.

ذكرت وزارة ‌الصحة أن هذه الأرقام أولية، مشيرة إلى ​أن البيانات النهائية الخاصة بفصل الصيف بأكمله ستكون متاحة في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.