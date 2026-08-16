اليونان... اتهام 4 أعمارهم بين 14 و17 عاما بتهريب مهاجرين من أفريقيا إلى كريت

تم إلقاء القبض على أربعة فتيان من القُصّر، والذين من بينهم فتى /14 عاما/، في جزيرة كريت الواقعة جنوبي اليونان، لاتهامهم بقيادة قوارب صغيرة تكتظ بعشرات المهاجرين من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط لحساب عصابات تهريب ليبية.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، عن خفر السواحل القول إن ركابا آخرين كانوا على متن قوارب التهريب، تعرفوا على الفتية الأربعة، الذين قالوا إن أعمارهم تتراوح بين 14 و17 عاما، حيث أوضح الركاب أن الفتية هم من قادوا القوارب نحو جزيرة كريت.

وذكرت الصحيفة أن الرحلة الشاقة، التي تستغرق مدتها من يوم ونصف إلى يومين، صارت الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان، لتحل محل العبور القصير من الساحل الغربي لتركيا إلى جزر بحر إيجة الشرقية.