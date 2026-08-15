بلجيكا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لمكافحة حريق الغابات

طلبت بلجيكا العون من دول الاتحاد الأوروبي الآخرين لمكافحة حريق غابات مستعر في شرق البلاد، على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود الألمانية.

وكتبت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (آر تي بي إف) أن نحو 1600 هكتار من الأراضي احترقت منذ اندلاع الحريق عصر أمس الجمعة بالقرب من بلدة بالن .

وقالت السلطات المحلية إن رجال الإطفاء الألمان متواجدين في الموقع منذ مساء الجمعة.

وكتبت مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بإدارة الأزمات حاجة لحبيب عبر منصة إكس اليوم السبت، أنه جرى حشد مروحيات وطائرات إضافية من جمهورية التشيك والسويد وهولندا.

وطلبت الحماية المدنية البلجيكية المساعدة من جيش البلاد الذي من المتوقع أن يدفع بمركبات إطفاء من قواعده الجوية.

يشار إلى أن حريق الغابات هو الأكبر الذي تشهده بلجيكا منذ 30 عاما، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون