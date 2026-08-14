إجلاء نحو 1800 شخص مع اقتراب حريق غابات من قرية ألمانية

أمرت السلطات الألمانية بإجلاء سكان قرية في غرب ألمانيا اليوم الجمعة، بعدما امتد حريق غابات باتجاه المنطقة، ما عرّض نحو 1800 من سكانها للخطر.

وأعلنت بلدية هورتجنفالد في ولاية شمال الراين-وستفاليا أنه يتعين إخلاء قرية "جاي" بأكملها على الفور. وأصدر تطبيق التحذير من الطوارئ "نينا" أعلى مستوى للتحذير (خطر شديد)، مع اقتراب الحريق من المنطقة السكنية.

وطُلب من السكان اصطحاب الأغراض الضرورية ووثائق الهوية والأدوية معهم. كما نصحت السلطات السكان بتغطية الفم والأنف بقطعة قماش أو ملابس أو كمامة عند الضرورة.

وأقيم مركز للإجلاء في مدرسة ابتدائية بمدينة شتراس القريبة.

واحترق نحو 25 هكتارا من الغابات منذ بعد ظهر الخميس، وهي مساحة تعادل نحو 35 ملعبا لكرة القدم. وأعلنت البلدية أن الوضع يمثل حالة طوارئ كبيرة.

وكانت متحدثة باسم الشرطة قد قالت خلال ليلة أمس الخميس إن ألسنة اللهب كانت على بعد نحو 500 متر من "جاي".





