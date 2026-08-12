الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات بقيمة 2.1 مليون يورو لكولومبيا

يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية بقيمة 2.1 مليون يورو (2.4 مليون دولار) لكولومبيا بعدما ضرب زلزال البلاد مطلع هذا الأسبوع بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 181 شخصاً.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء: "مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، يساعد الاتحاد الأوروبي كولومبيا بكافة الطرق الممكنة".

وقالت المفوضية إن التمويل يهدف للمساعدة في توفير "خدمات صحية ومياه ومواد صحية بالإضافة إلى أماكن إيواء وطعام وحماية ومساعدات نقدية" للمتضررين من الزلزال.