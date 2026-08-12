لماذا يعد كسوف الشمس في أوروبا اليوم حدثاً نادراً؟

من المتوقع أن يوجه الملايين من الأشخاص أنظارهم نحو الأفق الغربي مساء اليوم الأربعاء، لمشاهدة كسوف شمس يجتاح مناطق في أوروبا، حيث من المقرر أن تشهد إسبانيا أول كسوف كامل منذ أكثر من قرن.

وسيبدأ القمر في المرور أمام الشمس قبل وقت الغروب، ما سيؤدي لمشهد مشابه للشفق أو اعتمام كامل في مناطق من القارة.

وسيكون الكسوف كلياً في مناطق كبيرة في إسبانيا. ويتوقع خبراء الأرصاد أنه من المرجح أن تحجب السحب رؤية هذا الحدث.

ومن الضروري ارتداء نظارات حمائية موثقة عند النظر إلى الشمس، حتى لو كان القمر يحجبها جزئياً، لتجنب الإصابة بضرر دائم في العين.





