نهر الراين يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق في كولونيا

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الملاحة النهرية في نهر الراين أن منسوب المياه المنخفض أصلاً في نهر الراين بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية قد بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق في كولونيا اليوم الثلاثاء، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يزداد الوضع سوءاً. وقال موريتز أكست، المتحدث باسم المكتب: "لا يمكن أن تصدق ماتراه ".

ومن المتوقع أن ينحسر ​المنسوب التاريخي المنخفض بالفعل البالغ 56 سنتيمتراً بصورة أكبر ليصل إلى 54 سنتيمتراً خلال اليوم. وبحلول مساء الجمعة، من المتوقع أن يصل إلى 47 سنتيمتراً.

ويعد نهر الراين أحد أهم الممرات المائية في أوروبا. وتعتمد شركات "باسف" و"إيفونيك" و"كوفيسترو"، على النهر في نقل منتجات مثل الميثانول والبيوتان والبروبان وعيرها من المنتجات .