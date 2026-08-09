هل استخفّت أوروبا بخطر موجات الحر؟

نقلت صحيفة سويسرية عن أندرياس بيرجر الرئيس ‌التنفيذي ‌لشركة (سويس ري) للتأمين قوله إن السلطات لم تدرك حجم الخطر الذي تشكله موجات الحر على حياة البشر، في الوقت الذي ⁠تواجه فيه أوروبا ارتفاعا في عدد الوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة الشديدة.

وسجلت أوروبا، القارة التي تشهد ‌أسرع وتيرة لارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، آلاف الوفيات الزائدة ‌عن المعدلات الطبيعية خلال موجة حر ‌غير مسبوقة، معظمها بين ‌الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ‌65 عاما فأكثر. وتضررت فرنسا وإسبانيا ​بشكل خاص ‌من ​موجة الحر خلال الأسابيع القليلة ⁠الماضية.

وقال بيرجر لصحيفة نويه تسورشر تسايتونج السويسرية "جرى التقليل من خطر موجات ​الحر ⁠والوفيات ⁠المرتبطة بها... نحتاج إلى رفع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن ذلك".

وأضاف ⁠بيرجر، الذي تحدث بعد أن أعلنت (سويس ري) عن زيادة تسعة بالمئة في صافي أرباحها خلال النصف الأول من 2026، ‌إن من السابق لأوانه الجزم بكيفية تأثير الوفيات ​الزائدة عن المعدلات الطبيعية على نتائج الشركة التي تتخذ من زوريخ مقرا لها.