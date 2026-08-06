إيطاليا تصدر أعلى مستوى تحذير من موجة الحر للمدن الـ 27 الكبرى

أصدرت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، أعلى درجات الإنذار من الحر -الإنذار الأحمر- لكل مدنها الكبرى البالغة 27 مدينة التي تراقبها وزارة الصحة الإيطالية فيما تستمر درجات الحرارة البالغة أكثر من 35 درجة مئوية.

أصدرت الحكومة في روما تحذيرا من اللون الأحمر عندما امتزج الحر الشديد بالرطوبة العالية. وهذا يعني أن المخاطر الصحية الكبيرة لا تقتصر على كبار السن فحسب ولكن أيضا على الأصحاء ومن يمارسون نشاطا بدنيا.

ويطبق مستوى الإنذار حاليا من الشمال إلى الجنوب من بولزانو في تيرول الجنوبية إلى باليرمو في جزيرة صقلية بالبحر المتوسط.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لأكثر من 35 درجة اليوم الخميس في كثير من المناطق. وبالنسبة لمدن مثل فلورنسا في توسكاني والعاصمة روما، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة لأكثر من 40 درجة.

ويؤثر استمرار الحر والجفاف أيضا على الأنهار والبحيرات في إيطاليا. وسجلت السلطات انخفاض مستويات المياه بأكثر من المعتاد لهذه الفترة من العام عند كل المحطات في نهر "بو".