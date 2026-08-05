بولندا تصدر أعلى مستوى من التحذير بسبب موجة حارة طويلة

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية البولندية اليوم الأربعاء أعلى مستوى من التحذير في وارسو ومناطق واسعة من البلاد بسبب موجة حارة طويلة تشهدها البلاد.

وتتوقع الوكالة أشد الظروف الجوية قسوة في الجنوب الشرقي بالبلاد تصل فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية. ويبلغ أعلى معدل بالنسبة للعاصمة وارسو 38 درجة مئوية.

ونقلت إذاعة "توك دوت إف إم" عن متحدثة باسم معهد الأرصاد الجوية وإدارة المياه قولها: "ستكون الليلة من الأربعاء إلى الخميس استوائية، حيث لن تنخفض درجات الحرارة لأدنى من 20 درجة مئوية، مما يزيد من صعوبة تعافي الجسم".

وتم إنشاء محطات لرش الرذاذ في عدة مواقع بوسط وارسو.

ويبلغ تعداد سكان العاصمة البولندية 1.9 مليون نسمة، بينما يصل تعداد سكان منطقة وارسو الحضرية الأوسع نطاقا إلى 3 ملايين نسمة.

ووجه رئيس الوزراء دونالد توسك مناشدة مباشرة إلى الشركات وأصحاب العمل. وقال في مقطع مصور عبر منصة إكس: "اعتنوا بموظفيكم وزملائكم وأنفسكم. لا تترددوا في استخدام مكيفات الهواء اليوم إذا كانت متوفرة لديكم".

وتم تشجيع أصحاب الأعمال على السماح للموظفين بالعمل من المنزل: "إذا كان الأمر مجهدا، ينبغي قطعا أن تنالوا قسطا من الراحة".