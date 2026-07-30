إسبانيا تلغي حالة الطوارئ الوطنية بعد إحراز تقدم في احتواء الحرائق

أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز اليوم الخميس أن إسبانيا ألغت حالة الطوارئ الوطنية التي تم فرضها بسبب حرائق الغابات القوية التي وقعت بالقرب من مدريد، بعد إحراز تقدم في احتوائها.

ولكن سانشيز طالب المواطنين بالاستمرار في الحذر في ظل موجة الحر الجديدة التي من المقرر أن ترفع درجات الحرارة في البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال سانشيز خلال زيارة مركز طوارئ في بلدة نافالوينجا في إقليم افيلا، على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة الإسبانية، إن عددا من أكثر الحرائق قوة كانت ناجمت عن الإهمال.

وأضاف" هذه الأفعال لن تمر بدون حساب".

ويشار إلى أنه في أعقاب أيام من جهود مكافحة الحرائق، تم احتواء ثلاثة حرائق في منطقة سيرا اويستا وإقليمي افيلا وتوليدو بصورة كبيرة أو السيطرة عليها بصورة كاملة .

وقد تم إلغاء معظم أوامر الإخلاء والقيود الأخرى المفروضة على الحركة، التي أثرت على نحو 90 ألف شخص.

وكان من بين الحرائق المشتعلة في افيلا، أكبر حريق يتم تسجيله منذ بدء جمع البيانات عام 1968، حيث آتى الحريق على نحو 50 ألف هيكتار.

وأفادت تقارير إعلامية أن الحريق نجم عن استخدام حفار كبير مزود بمطرقة هيدروليكية بصورة غير قانونية في المنطقة لتمهيد الطريق أمام الماشية.

مع ذلك، مازال الوضع في إسبانيا غير مستقر، حيث اندلعت ثلاثة حرائق غابات جديدة، حسبما ذكرت شبكة " تي في إي" اليوم.

وأجبرت الحرائق في إقليم ليون بشمال غرب البلاد 300 شخص على الفرار من منازلهم في المنطقة حول قرية سان سيبريانو. وقد تم إيوائهم بصورة مؤقتة في مدارس وصالات رياضية.

وكان حريق آخر قد اندلع في وقت سابق في محمية طبيعية في إقليم زامورا، بالقرب من الحدود مع البرتغال. وذكرت شبكة " تي في إي" أنه تم إخلاء مخيم و 12 قرية صباح اليوم الخميس.

وتمكن رجال الإطفاء وأفراد طاقم الطوارئ حتى الآن من احتواء الحرائق على جبهتين، حسبما قال متحدث باسم الهيئة المحلية

وتتزامن الحرائق الجديدة مع موجة الحر الرابعة، المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد على أقصى تقدير.

وتعرقل درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية والرياح القوية جهود مكافحة الحرائق في عدة أماكن. كما أن هناك عدة حرائق نشطة في البرتغال وفرنسا.