اليونان: حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة

كافح رجال الإطفاء في اليونان لإخماد حريق هائل خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة باروس في بحر إيجه اليوم الأربعاء، بعد أن انتشرت ألسنة اللهب بسرعة الليلة الماضية، مما دفع إلى عمليات إجلاء احترازية، حيث هددت الرياح القوية بإعاقة جهود مكافحة الحرائق.

وانتشر الحريق، الذي اندلع أمس الثلاثاء بالقرب من مقلب للنفايات في المنطقة الوسطى من قرية كامبي بالجزيرة ، بسرعة عبر الغطاء النباتي وأججته رياح قوية وظروف طقس حارة وجافة، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

ولم ترد أنباء فورية بأن الحريق امتد إلى مناطق سكنية.

ومع بزوغ فجر اليوم، تم استئناف عمليات مكافحة الحرائق جوا باستخدام طائرتين لإسقاط المياه وخمس مروحيات، إحداها تنسق العمليات.

وكانت طائرات إضافية على أهبة الاستعداد في وقت الحاجة.