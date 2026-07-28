معدل المواليد في إيطاليا يسجل أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

سجل معدل المواليد في إيطاليا العام الماضي أقل مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني في روما، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المواليد انخفض مجدداً إلى 355 ألفاً فقط، بنسبة انخفاض بلغت 3.9% عن العام السابق.

ووفقاً للمكتب، بلغ معدل الإنجاب في إيطاليا 1.14 طفل لكل امرأة. وعلى سبيل المقارنة، في ذروة طفرة المواليد بعد الحرب عام 1964، سُجل مليون و35 ألفاً و207 حالات ولادة، بمتوسط 2.7 طفل لكل امرأة. ولطالما كان انخفاض معدل المواليد في إيطاليا أحد أبرز المشكلات التي تواجه البلاد.

وعلى مستوى أوروبا، لا يوجد سوى عدد قليل من الدول، مثل إسبانيا ومالطا، لديها معدلات مواليد أقل. أما في ألمانيا، فقد بلغ معدل المواليد 1.32 طفل لكل امرأة في عام 2025، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي.