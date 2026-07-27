رئيس وزراء بريطانيا يستضيف زيلينسكي مع تعهد بدعم راسخ لأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام، أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا "لا يتزعزع"، وذلك قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، كأول زائر دولي له منذ أداء اليمين كرئيس للوزراء.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية عن مكتب بيرنام قوله إنه سوف يستضيف الرئيس الأوكراني بعد أسبوع من دخوله مقر الحكومة في داونينغ ستريت، ما يؤكد دعم بريطانيا المستمر لكييف تحت رئاسته للوزراء.

وسوف يزوران قاعدة بحرية حيث سيعلن بيرنام أن بريطانيا ستسلم الملكية الفكرية لنظام الحرب الإلكترونية الجديد "ستون كلوك"، ما يمكن أوكرانيا من إنتاج هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.

وتم تصميم الجهاز، الذي بحجم الكمبيوتر اللوحي، لمنع روسيا من رصد أي طائرات مسيرة يثبت عليها.

وقد قدمت وزارة الدفاع بالفعل آلاف أجهزة التشويش هذه للقوات الأوكرانية لتعزيز عمليات الطائرات المسيرة لديها.

وقال بيرنام في بيان: "إن بريطانيا تقف مع أوكرانيا جنباً إلى جنب، ودعمنا لها لا يتزعزع".

وأضاف: "لا ينبغي لروسيا أن تشك في عزيمتنا ولن نتراجع حتى نحقق سلاماً دائماً وعادلاً لأوكرانيا".

وتابع: "نظام ستون كلوك هو أفضل ما جادت به الابتكارات البريطانية المحلية وقد أثبت كفاءته على الجبهة الأمامية، وسيكون حيوياً لحماية أمننا في كلا بلدينا".