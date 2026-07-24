لندن: مستعدون للدفاع عن أنفسنا

أكدت الحكومة البريطانية أن لندن "على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة"، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا "ستتحمل المسؤولية" عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.

ويأتي ذلك بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية بـ "التواطؤ في جريمة العدوان وجرائم الحرب" من خلال السماح للولايات المتحدة بتنفيذ "هجمات غير قانونية"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

ورفضت الحكومة البريطانية المشاركة في حملات هجومية ضد إيران، ولكنها سمحت للولايات المتحدة بشن ضربات دفاعية من قواعد بريطانية تستضيف أفرادا من الجيش الأمريكي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن أي جهة تدعم "العدوان العسكري ضد إيران ستتحمل المسؤولية عن عواقب وتداعيات قرارها".