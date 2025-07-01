الدنمارك توسع الخدمة العسكرية لتشمل النساء

وسعت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، نطاق الخدمة العسكرية لتشمل النساء، وذلك في إطار سعي الدولة الاسكندنافية إلى زيادة عدد الجنود وتعزيز دفاعاتها وسط مخاوف أمنية متزايدة في جميع أنحاء أوروبا.

ويلزم قانون أقره البرلمان الدنماركي في يونيو 2023 النساء اللائي يبلغن من العمر 18 بعد أول يوليو 2025 التسجيل في أيام معينة يخضعن خلالها للتقييم لاختيار المؤهل منهن للتجنيد، بما يتماشى مع التدابير المعمول بها بالفعل بالنسبة للرجال.

ولا تنضم النساء للجيش إلا طوعاً حتى الآن، وشكلن العام الماضي نحو 24 بالمئة من إجمالي المجندين.

وتجري القوات المسلحة الدنماركية حالياً تعديلات على المعسكرات والعتاد لتكون أكثر ملاءمة مع النساء.

وتخطط الدنمارك لزيادة فترة التجنيد تدريجياً من أربعة أشهر إلى 11 شهراً في 2026 وزيادة عدد المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية من نحو 5000 الآن إلى 7500 في 2033.

ووافقت الدنمارك مع شركائها في حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الدفاعي.



