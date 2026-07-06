124 مليار يورو للرد على ترامب.. ألمانيا تعلن أضخم استنفار دفاعي منذ الحرب الباردة

أجرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح له خلاله الزيادة التي شهدها الإنفاق الدفاعي الألماني خلال الأشهر الماضية.

وذكرت مصادر حكومية في برلين اليوم الاثنين أن ميرتس، خلال الاتصال الذي جرى بالفعل بعد ظهر الجمعة الماضية، أوضح أن الأرقام التي استند إليها ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" بشأن إنفاق الحلفاء الأوروبيين لم تعد مُحدَّثة.

وكان ترامب قد وصف، استناداً إلى تلك الأرقام، الإنفاق الدفاعي لكل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا بأنه "يثير السخرية".

وكان ميرتس قد أكد بالفعل خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة أن ألمانيا تعمل حالياً على مضاعفة إنفاقها الدفاعي خلال أربع سنوات.

وقال ميرتس: "هذه أكبر عملية تعبئة للموارد قمنا بها على الإطلاق لتعزيز قدراتنا الدفاعية. ولذلك، لسنا مضطرين للاختباء أمام أي طرف"، مضيفاً أنه سيعبر عن ذلك أيضاً "بكل تواضع" خلال قمة الناتو في أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وعلى خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا - وبسبب ضغوط من ترامب - اتفق حلف الناتو خلال قمته في لاهاي العام الماضي على أن تستثمر الدول الأعضاء مستقبلاً ما لا يقل عن 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع، إضافة إلى 1.5% أخرى للإنفاق المرتبط بالدفاع، مثل البنية التحتية.

وبذلك، من المفترض أن يصل إجمالي الإنفاق على الدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، اعتباراً من عام 2035 على أقصى تقدير، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة.

وتعتزم ألمانيا بلوغ هدف إنفاق 5% بحلول عام 2029.

وبحسب مصادر حكومية ألمانية، زاد الحلفاء الأوروبيون وحدهم إنفاقهم الدفاعي بأكثر من 100 مليار يورو خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 مليار يورو ليصل إلى 124 مليار يورو.