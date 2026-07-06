100 مليار يورو.. أضخم صفقة غواصات في تاريخ ألمانيا وكندا

بالتزامن مع قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تتمكن من تعزيز التعاون الدفاعي مع كندا بشكل كبير عبر إتمام صفقة غواصات بمليارات اليوروهات.

وقالت مصادر حكومية ألمانية اليوم الاثنين، قبل يوم من انطلاق قمة الحلف الأطلسي: "إذا نجح هذا الأمر، فإنه سيربط كندا بنا لعقود قادمة". وأضافت: "سيكون ذلك نقطة انطلاق جيدة جداً لتعاون استراتيجي".

كما رأت هذه المصادر أن هذه الخطوة ستكون أيضاً "إشارة إيجابية للغاية" إذا تم الإعلان عن اتخاذ قرار بشأن الصفقة "في سياق" قمة الحلف المقرر لها أن تبدأ في العاصمة التركية أنقرة غداً الثلاثاء.

وتعتزم كندا شراء ما يصل إلى 12 غواصة. وتتنافس شركة "تي كيه إم إس" الألمانية، المتخصصة في بناء السفن البحرية ومقرها مدينة كيل، مع حوض بناء السفن الكوري الجنوبي "هانوا أوشن"، للفوز بالعقد الذي تُقدر قيمته بمليارات اليوروهات.

ولم تفصح كندا ولا شركة "تي كيه إم إس" عن قيمة الصفقة على وجه الدقة، غير أن تقارير لوسائل إعلام كندية أشارت إلى أن قيمتها قد تبلغ نحو 100 مليار يورو، مشيرة إلى أن هذه القيمة تغطي أيضاً تكاليف أعمال الصيانة والتشغيل خلال العقود المقبلة.