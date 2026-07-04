وكالة بريطانية تحذر الآباء من نشر صور أطفالهم على الإنترنت وسط تهديد "حقيقي" من الذكاء الاصطناعي

ذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أنه تم تحذير الآباء من وضع صور أطفالهم على الانترنت، حيث أنه يمكن أن يتم استخدامها لإنشاء مواد لاستغلالهم بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتم إصدار الإرشادات الجديدة حول حماية الأطفال من زيادة صور الاستغلال بالذكاء الاصطناعي، من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وهيئة مراقبة الإنترنت، في إطار حملة جديدة تستهدف الآباء ومقدمي الرعاية، طبقا لما ذكرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

يأتي ذلك بعد استهداف مدرسة بريطانية من قبل عصابات إجرامية، استخدمت صورا متاحة بشكل علني لتلاميذ، لإنشاء صور للأطفال باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ثم هددت بنشر الصور، إذا لم يتم دفع أموال لها، طبقا لما ذكرته هيئة مراقبة الإنترنت، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.