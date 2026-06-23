موجة حر شديدة تغلق مدارس لندن... وفيضانات مفاجئة تعطل حركة القطارات

شهدت مناطق جنوب المملكة المتحدة موجة حرّ شديدة، أدت إلى إغلاق المدارس وتعطيل حركة السفر، وذلك عقب عواصف رعدية في المساء تسببت في فيضانات مفاجئة اجتاحت أجزاءً من العاصمة البريطانية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيراً استثنائياً باللون الأحمر يشمل مساحة واسعة من جنوب إنجلترا وويلز، على أن يسري اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء وحتى التاسعة من مساء بعد غد الخميس.

ومن المتوقع أن تسجّل درجات الحرارة رقماً قياسياً جديداً لشهر يونيو الجاري، حيث ستصل إلى 39 درجة مئوية على الأقل.

وفي هذا السياق، تؤكد بيانات مكتب الأرصاد وتحليلات الباحثين أن تغير المناخ سيؤدي إلى ارتفاع حرارة فصول الصيف في بريطانيا، مع تصاعد وتيرة موجات الحر وزيادة حدّتها.

وتأتي الموجة الحالية نتيجة امتداد كتلة هوائية حارة من القارة الأوروبية شمالاً، مدفوعة بقبة حرارية عالية الضغط، وتغيرات في تيارات الهواء النفاثة الناجمة عن تطور ظاهرة النينيو المناخية.

وفي معرض تعليقه على تلك الظاهرة، قال أليكس ديكين، خبير الأرصاد في المكتب،: "هذه درجات حرارة قياسية ستخلّف آثاراً صحية بالغة. فالبلد لم يتهيئ بعد لاستيعاب مثل هذا المستوى من الحرارة لأنه لم يعتد عليه سابقاً".

ولجأت العديد من المدارس ودور الحضانة في لندن إلى الإغلاق المبكر لأبوابها، حيث طلبت مؤسسات تعليمية مثل مدرسة "نونشوت الثانوية للبنات" في سوتون، ومدرسة "كامدن الثانوية للبنات"، ومدرسة "سانت دنستان"، من أولياء الأمور استلام أبنائهم عند الساعة الواحدة ظهراً. كما ألغت أكاديمية "إيرودروم" الابتدائية في كرويدون رحلاتها الميدانية بسبب شدة الحر.

على صعيد آخر، حذّر خبراء الأرصاد الحكوميون من اضطرابات مرتقبة في وسائل النقل واحتمال تعرّض البنية التحتية لأضرار. وشهد صباح اليوم تعرّض خط "إليزابيث" لاضطرابات جراء الفيضانات، مما أدى إلى توقف الخدمة المؤدية إلى الصالات 2 و3 و4 في مطار هيثرو الرئيسي بالعاصمة، وفقاً لما أوردته هيئة النقل في لندن عبر موقعها الإلكتروني.