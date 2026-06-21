السلطات الألمانية توقف البحث عن 3 سباحين في نهر الراين

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأحد، توقف عمليات البحث عن ثلاثة أشخاص فُقدوا أثناء محاولتهم السباحة في نهر الراين، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أفادت متحدثة باسم الشرطة بأن جهود الإنقاذ قد توقفت، مشيرة إلى أنه في ظل الظروف الحالية، "علينا أن نفترض الأسوأ".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس السبت، حيث انطلق زورق تابع للشرطة للبحث عن رجل (50 عاماً) بعد فشله في العودة من السباحة. وخلال عملية البحث، أبلغ شهود عيان طواقم الإنقاذ بوجود شخصين آخرين (23 و27 عاماً) كانا يسبحان في المنطقة ذاتها ولم يظهرا على السطح، وسط تقارير ترجح أنهما لا يجيدان السباحة بشكل جيد.

يأتي هذا الحادث المأساوي في وقت تعاني فيه ألمانيا من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما دفع الكثيرين إلى التوجه نحو المسطحات المائية طلباً للتبريد.

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، حيث انتشلت فرق الإنقاذ أمس السبت جثة شاب (23 عاماً) غرق في بحيرة بالقرب من مدينة كارلسروه، مما يرفع حصيلة الضحايا ويدق ناقوس الخطر بشأن المخاطر الخفية في المياه المفتوحة خلال موجات الحر.