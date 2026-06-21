التشيك تفرض حظراً وطنياً على الهواتف داخل الفصول الدراسية

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن القواعد الجديدة الحاكمة لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس ستدخل حيز التنفيذ ابتدء من سبتمبر2027. وقد أدلى بهذا التصريح في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد.

ونقلت إذاعة براغ عن بابيش القول إنه هو ووزير التعليم روبرت بلاج اتفقا على مشروع قانون بهذا الشأن. وكان قد قال الأسبوع الماضي إن مشروع القانون سيتضمن حظرا على استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.

وأضاف أن الحظر سيطبق على جميع الأطفال في الأعمار التي يكون فيها الحضور المدرسي إلزاميا.

يأتي هذا الإجراء التشيكي في وقت تتصاعد فيه المخاوف التربوية العالمية من الآثار الجانبية للإفراط في استخدام الأجهزة الذكية.

وتستهدف الحكومة من هذا القانون تقليص "التشتت الرقمي" الذي يُعزى إليه تراجع مهارات التواصل المباشر بين المعلمين والطلاب، حيث يرى صناع القرار في براغ أن الحفاظ على البيئة الصفية من المقاطعات التكنولوجية هو خطوة أساسية لتعزيز التحصيل الأكاديمي.

لا يخلو هذا القرار من التحديات اللوجستية والاجتماعية؛ فبينما يرى الخبراء التربويون في هذا الحظر فرصة لتقليل معدلات التنمر الإلكتروني داخل الحرم المدرسي وتحسين الصحة النفسية للأطفال، تثير الخطوة تساؤلات حول كيفية موازنة الطلاب لاحتياجاتهم الأمنية والتواصل مع ذويهم في الحالات الطارئة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حتى تطبيق القانون في 2027 حواراً وطنياً واسعاً يجمع بين أولياء الأمور والمعلمين لضمان تنفيذٍ سلس لهذه السياسة الصارمة.