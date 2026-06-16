البرلمان الأوروبي يرضخ لضغوط واشنطن ويمرر اتفاقاً تجارياً بضمانات وقائية

وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي أثار جدلاً واسعاً.

وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه: "في ظل ضغوط كبيرة، نجحنا في تأمين ضمانات مهمة للحفاظ على المصالح الأوروبية على المسار الصحيح".

وأضاف لانجه أن "هناك أمراً واحداً مؤكداً: وهو أننا سنواصل متابعة تنفيذ الاتفاق عن كثب ومراقبة تطبيقه بشكل مستمر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد توصلا، في أغسطس 2025، إلى اتفاق يقضي برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم المنتجات الأوروبية بنسبة 15% فقط.

وفي المقابل، تعهد الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وتسهيل دخول المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل لحوم الخنزير ومنتجات الألبان، إلى الأسواق الأوروبية.

وعند الإعلان عن الاتفاق، بقيت تفاصيل قانونية كثيرة غير محددة، مما أدى إلى بدء إجراءات تشريعية في الاتحاد الأوروبي لتحديد آليات تنفيذ الاتفاق وتطبيقه داخل التكتل. كما اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدة تدابير تهدف إلى حماية الاقتصادات الأوروبية.