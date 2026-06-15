الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح مضيق هرمز فوراً بعد اتفاق أمريكا وإيران

رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالاتفاق المُعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الصراع، ودعوا إلى الإسراع في تنفيذه.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على منصة "إكس" إن "هذا الاتفاق ينبغي أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز على الفور".

وتابعت قائلة إنه "يجب استعادة حرية الملاحة دون فرض رسوم، فذلك ضروري للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي".

لكنها أضافت أن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي لحركة نقل الطاقة "يحمل درساً واضحاً"، إذ يُظهر أنه "جرى مرة أخرى استخدام الاعتماد على الطاقة كسلاح".

وأكدت فون دير لاين أنه "يجب علينا تنويع طرق الإمداد وتطوير ممرات تصدير بديلة، بما يقلل الاعتماد على نقطة الاختناق في مضيق هرمز".

ولفتت فون دير لاين أيضاً إلى أن الاتفاق يفتح المجال أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط، إذ "لا يمكن أن يسود السلام في الشرق الأوسط فيما لا يزال لبنان في حالة اشتعال".

وذكر كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أيضاً في منشورين على منصة "إكس"، استعداد الاتحاد الأوروبي للمشاركة في جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة بعد توقف الأعمال القتالية.

وكتب كوستا: "الاتحاد الأوروبي مستعد للإسهام في دفع استراتيجية شاملة لتحقيق سلام دائم في أنحاء الشرق الأوسط".

وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي يمتلك نفوذاً اقتصادياً وخبرة في المجال النووي وعلاقات طويلة الأمد مع دول الخليج، وإنه "مستعد للإسهام في التوصل إلى حل مستدام".