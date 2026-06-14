بعد فحص جسم مشبوه...السلطات الألمانية تعلن زوال الخطر في سوق شعبي ومحطة قطارات

بعد تهديد بوجود قنبلة، أعادت السلطات في مدينة كونستانتس الألمانية فتح سوق السلع المستعملة الذي يعمل على مدار 24 ساعة ومحطة القطارات في المدينة الواقعة أقصى جنوب ألمانيا على الحدود مع سويسرا.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة في المدينة، التي تقع بولاية بادن-فورتمبرج، أنه تم العثور خلال عمليات التفتيش على حقيبة مشبوهة، غير أن فرع مكتب التحقيقات الجنائية بالولاية أعلن ظهر اليوم زوال الخطر بعد إجراء فحوص شاملة.

وكانت الشرطة قد تحدثت في ساعات الصباح الأولى عن وضع أمني غير واضح، قبل أن تؤكد لاحقاً أن الأمر يتعلق بتهديد بوجود قنبلة. ووفقاً للمعلومات المتوافرة، اتصل شخص مجهول بالشرطة في مدينة كونستانتس نحو الساعة الثانية فجراً، وحذر في عدة مكالمات هاتفية من وجود قنابل داخل سوق السلع المستعملة.

وعلى إثر ذلك، طوقت الشرطة المنطقة وأجرت عمليات تفتيش باستخدام كلاب مدربة على كشف المتفجرات. وبعد فحص الحقيبة المشبوهة، استبعد خبراء إبطال المتفجرات في النهاية وجود أي خطر. وأفادت الشرطة بأن التحقيقات لا تزال مستمرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في وقت سابق إن المناطق الواقعة عند الحدود مع مدينة كرويتسلينجن السويسرية أُخليت في وقت مبكر من صباح اليوم، وظلت مغلقة منذ ذلك الحين، مضيفة أن الإغلاق شمل أيضاً محطة القطارات، مما استدعى تنظيم خدمات نقل بديلة بالحافلات.

وأكدت الشرطة أنه لا توجد - وفقاً للتقييم الحالي - أي خطورة محددة على السكان. ومع ذلك، طلبت من المواطنين تجنب التواجد في منطقة موقع الفعاليات "كلاين فينيديش" وشارع الميناء، والالتزام بتعليمات الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن السوق الشعبي العابر للحدود يواصل عمله بشكل طبيعي في المناطق الأخرى غير المتأثرة بالإغلاق.