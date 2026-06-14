120 مستشفى بألمانيا تشهد احتجاجات جديدة على تخفيض الإنفاق في القطاع الصحي

من المنتظر أن تتواصل في المستشفيات الألمانية غداً الاثنين الاحتجاجات المناهضة لخطط تخفيض الإنفاق في القطاع الصحي.

يأتي ذلك مع إعلان نقابة الخدمات "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات اليوم الأحد عن دعوة العاملين في أكثر من 120 مستشفى ومؤسسة رعاية في أنحاء البلاد إلى تنظيم فعاليات احتجاجية.

ووفقاً لمتحدث باسم النقابة، فإن هذه التحركات قد تؤدي أيضاً إلى بعض القيود المحدودة في سير العمل داخل المؤسسات المعنية.

ويطالب المحتجون بتحسين ظروف العمل والأجور في مجالات مثل التنظيف، والمطابخ، والمغاسل، والخدمات اللوجستية، ونقل المرضى، والاستقبال، والخدمات التقنية، وتعقيم المعدات، والأمن.

وانتقدت زيلفيا بولر، عضو مجلس إدارة نقابة "فيردي"، قيام المستشفيات في كل أنحاء ألمانيا تقريباً، تحت ضغط ارتفاع التكاليف، بفصل العاملين في الخدمات المساندة تنظيمياً وإلحاقهم بشركات تابعة لها بنظام التعهيد، حيث يتقاضون أجوراً أقل من العاملين ضمن الكوادر الأساسية للمستشفيات.

وقالت: "قد يتفاقم هذا التطور غير الجيد أكثر بسبب خطط تخفيض الإنفاق التي تعتزم وزيرة الصحة الاتحادية نينا فاركن تطبيقها في المستشفيات ودور رعاية المسنين".

وتسعى فاركن، المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إلى الحد من الارتفاع المستمر في تكاليف الرعاية الصحية ورعاية المسنين من خلال إطلاق برامج واسعة للإصلاح والتقشف.