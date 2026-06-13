الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا

يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام الرسمية مع أوكرانيا ومولدوفا بعد غد الاثنين، بعدما تخلت المجر عن اعتراضاتها.

وأعلنت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، أمس الجمعة، أن الدول الأعضاء وافقت على موقف معين فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المفاوضات، وبالتالي إكمال الاستعدادات الضرورية.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب زيلينسكي "تفعل أوكرانيا كل ما هو ضروري ومن المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي أيضا بما قاله".

وقال الرئيس إن بداية المفاوضات توفر "دعما سياسيا ومعنويا هائلا لدولتنا ولشعبنا".

كما رحبت رئيسة مولدوفا مايا ساندو بالقرار، في منشور عبر منصة إكس، وكتبت "أتممنا العمل وسوف نواصل إجراء إصلاحات".

وبدأ الاتحاد الأوروبي رسميا مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا في يونيو 2024 ولكن تعطل افتتاح المرحلة الأولى من المحادثات مع كييف باستخدام المجر لحق النقض (الفيتو). ولم يتغير الوضع إلا بعد الهزيمة الانتخابية التي تكبدها رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان في أبريل وحينها بدأت العملية في التقدم مجددا.

وأعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق مع كييف لتعزيز حقوق الأقلية المجرية في أوكرانيا المجاورة. وأقدم ماجيار على هذا الاتفاق كشرط للموافقة على بداية محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.

وفي المرحلة الأولى من المفاوضات- المجموعة الأولى- يتعين على الدول إثبات أن نظامها القضائي والإدارة العامة يستوفيان معايير الاتحاد الأوروبي، بين أشياء أخرى. وتنقسم عملية مفاوضات الانضمام إلى ست مجموعات تتألف مما إجماليه 33 فصلا. ويتم التفاوض على فصلين إضافيين خارج المجموعات.

وعادة ما تستمر المفاوضات على مدار سنوات، دون ضمانات على نجاحها في نهاية المطاف.

وعلى سبيل المثال، فتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات العضوية مع تركيا في 2005 ، ولكن المفاوضات معلقة اليوم، بشكل كامل، بسببت الانتكاسات الجارية في البلاد في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية .