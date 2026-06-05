نجل ولية عهد النرويج يطلب الإفراج عنه لأجل والدته

تقدم ماريوس بورج هويبي، نجل ولية عهد النرويج الأميرة ميته-ماريت، بطلب للإفراج عنه من الاحتجاز لحين محاكمته بسبب الحالة الصحية الخطيرة لوالدته، حسبما نقلت وكالة أنباء "إن تي بي" عن محاميه اليوم الجمعة.

وجاء الطلب بعدما وردت أنباء عن إدراج الأميرة على قائمة الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا لزراعة رئة في أقرب وقت ممكن. وتعاني ميته-ماريت من التليف الرئوي الذي لا علاج له، والذي يسبب أعراضاً تشمل ضيق التنفس.

وتدهورت الحالة الصحية لولية العهد مؤخراً، وشوهدت في العديد من المناسبات تستخدم جهاز الأكسجين.

ووفقاً لوكالة "إن تي بي"، تلقى هويبي (29 عاماً) زيارة في السجن مساء أمس الخميس من أخويه غير الشقيقين الأميرة إنجريد ألكسندرا (22 عاماً) والأمير سفيري ماجنوس (20 عاماً)، ابني ميته-ماريت والأمير ولي العهد هاكون (52 عاماً).

وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن الأميرة ولية العهد كانت في المستشفى لوقت قصير في وقت سابق من أمس.

ويواجه هويبي إجمالاً 40 تهمة، من بينها أربع تهم بالاغتصاب وقعت بين عامي 2018 و2024. وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليه قبل بدء المحاكمة بعد مخالفته أوامر بعدم التعرض تتعلق بصديقته السابقة والتصرف بشكل متهور، وتم احتجازه منذ ذلك الحين.