إصابات في حادث طائرة "لوفتهانزا" بمطار فرانكفورت

كشفت شركة لوفتهانزا للطيران ‌الألمانية عن ​إصابة عدد من الموظفين إثر انهيار العجلات الأمامية لطائرة ركاب من طراز بوينغ 787 عند إحدى بوابات الركوب بمطار فرانكفورت اليوم الخميس.

وقال ⁠متحدث باسم الشركة في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "لم يكن الركاب صعدوا إلى الطائرة بعد"، ‌مضيفاً أن أفراد الطاقم وموظفي الخدمة الأرضية كانوا على متن الطائرة ‌وقت وقوع الحادث، الذي كان لوكالة بلومبيرغ ‌السبق في النشر عنه.

وأضافت ‌الشركة: "أصيب عدد من ‌الموظفين ويخضعون حالياً للعلاج".

وقال متحدث باسم بوينغ ​إن الشركة ‌على علم ​بالحادث وتوفر الدعم لشركة ⁠الطيران، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وشاهد مصور من رويترز عدة ​سيارات ⁠إسعاف ⁠متوقفة حول الطائرة التي استقرت جزئياً على مقدمتها.

ووقع الحادث في الساعة 12:45 ⁠ظهرا (10:45 بتوقيت جرينتش). وقالت لوفتهانزا المشغلة للطائرة إنها كانت تستعد للإقلاع باتجاه لوس أنجليس.

وأضافت الشركة: "نحقق حالياً في الملابسات الدقيقة مع السلطات المختصة".

والطائرة بوينغ ‌787 إضافة حديثة نسبياً إلى لوفتهانزا التي تخطط للتخلص ​تدريجياً من الطائرات الأقل كفاءة وتبسيط أسطولها. وتشغل لوفتهانزا حالياً طائرات من الطراز 787-9 تحديداً.



