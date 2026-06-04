إصابات في حادث طائرة "لوفتهانزا" بمطار فرانكفورت

كشفت شركة لوفتهانزا للطيران الألمانية عن إصابة عدد من الموظفين إثر انهيار العجلات الأمامية لطائرة ركاب من طراز بوينغ 787 عند إحدى بوابات الركوب بمطار فرانكفورت اليوم الخميس.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني: "لم يكن الركاب صعدوا إلى الطائرة بعد"، مضيفاً أن أفراد الطاقم وموظفي الخدمة الأرضية كانوا على متن الطائرة وقت وقوع الحادث، الذي كان لوكالة بلومبيرغ السبق في النشر عنه.
وأضافت الشركة: "أصيب عدد من الموظفين ويخضعون حالياً للعلاج".
وقال متحدث باسم بوينغ إن الشركة على علم بالحادث وتوفر الدعم لشركة الطيران، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وشاهد مصور من رويترز عدة سيارات إسعاف متوقفة حول الطائرة التي استقرت جزئياً على مقدمتها.
ووقع الحادث في الساعة 12:45 ظهرا (10:45 بتوقيت جرينتش). وقالت لوفتهانزا المشغلة للطائرة إنها كانت تستعد للإقلاع باتجاه لوس أنجليس.
وأضافت الشركة: "نحقق حالياً في الملابسات الدقيقة مع السلطات المختصة".
والطائرة بوينغ 787 إضافة حديثة نسبياً إلى لوفتهانزا التي تخطط للتخلص تدريجياً من الطائرات الأقل كفاءة وتبسيط أسطولها. وتشغل لوفتهانزا حالياً طائرات من الطراز 787-9 تحديداً.