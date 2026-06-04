طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" تتعرض لحادث بمطار فرانكفورت الألماني

أكدت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت الدولي في ألمانيا وقوع "حادثة" لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا في أكبر المطارات الألمانية.

وبدورها، أعلنت شركة لوفتهانزا عن اعتزامها إصدار المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الواقعة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق لإدارة الأزمة لمتابعة الأمر.

ويُظْهِر مقطع فيديو وثّق الحادثة كيف انثنى ساق مجموعة العجلات الأمامية للطائرة إلى الأمام بينما كانت الطائرة متوقفة عند بوابة الصعود في المطار. كما أظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا وهي مستلقية على بطنها على مسافة قريبة جداً من البوابة.