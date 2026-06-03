ألمانيا تضبط شحنة كوكايين بـ 500 مليون يورو

ضبطت السلطات الألمانية أكثر من ثمانية أطنان من مخدر الكوكايين، تقدر قيمتها السوقية بنحو 500 مليون يورو (581 مليون دولار أمريكي)، عند ميناء يقع على بحر الشمال، في واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن مسؤولي الجمارك في ميناء "ياده-فيزر" بمدينة فيلهلمزهافن، أجروا فحصاً بالأشعة السينية لحاوية وصلت من غرب أفريقيا في فبراير، بحسب ما جاء في بيان صدر، اليوم الأربعاء.

وأظهر تفتيش للشحنة التي كانت مسجلة بوصفها حبوب كاكاو متجهة إلى إسبانيا، وجود "عدة مخالفات".

وكشف تفتيش دقيق عن وجود أكثر من 400 عبوة مغلفة بورق أسود، تحتوي على قوالب كوكايين مضغوطة ومزودة بأجهزة "جي بي إس" للتتبع.

وقامت السلطات الألمانية، بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، بإتلاف الكوكايين، وأرسلت الحاوية إلى وجهتها في برشلونة، ما أدى إلى اعتقال شخصين يشتبه في أنهما من منظمي العملية.





