80 عاماً على الجمهورية.. إيطاليا تزين سماء روما بألوان الحرية

احتفلت إيطاليا بالذكرى الـ80 لتأسيس الجمهورية بمسيرة عسكرية في وسط روما اليوم الثلاثاء. ووضع الرئيس سيرجيو ماتاريلا إكليلاً من الزهور عند نصب تذكاري في ميدان فينيسيا، في الوقت الذي رسمت فيه الطائرات العلم الإيطالي بألوانه الأخضر والأبيض والأحمر.

ويُذكر أنه في استفتاء أُجري في الثاني من يونيو 1946، اختار المواطنون إلغاء الملكية وإقامة الجمهورية. وكان الاستفتاء أول انتخابات حرة بعد حكم الديكتاتور بينيتو موسوليني الذي بدأ عام 1922 وانتهى عام 1945. كما كانت تلك المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالتصويت. وقد حضرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وأعضاء من مجلس الوزراء هذه الفعاليات.