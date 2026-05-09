إسبانيا ترتب إعادة ركاب السفينة "هونديوس" بعد تفشي فيروس هانتا

أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا خلال مؤتمر صحفي في مدريد اليوم السبت أنه تم الانتهاء من ترتيبات سفر الركاب الأوروبيين الموجودين على متن سفينة الرحلات البحرية "هونديوس" التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الصحة مونيكا جارسيا: "أستطيع أن أؤكد أن رحلات جوية للعودة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا تم التخطيط لها بالفعل".

وكان على متن السفينة ركاب وأفراد طاقم من ثلاث وعشرين دولة.

وأضاف جراندي مارلاسكا أنه تم تخصيص طائرتين لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا تتوفر لهم وسائل نقل جوي ضمن آلية الحماية المدنية الأوروبية، كما أشار إلى أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلنتا عن رحلات لإعادة مواطنيهما إلى بلادهم.

ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى منطقة قبالة ميناء جراناديلا في جنوب تينيريفي صباح غد الأحد بين الرابعة والسادسة صباحا بتوقيت جرينتش.

وقال الوزير إن الركاب سيشرعون فى مغادرة السفينة بعد طلوع الفجر.

وأوضح أن جميع الموجودين على متن السفينة سيخضعون لفحوصات للكشف عن الأعراض.

وأضاف الوزيران أن المواطنين الإسبان الأربعة عشر سيتم نقلهم إلى مطار تينيريفي جنوبا ثم إلى مدريد بطائرة عسكرية، حيث سيدخلون الحجر الصحي داخل أحد المستشفيات.

وسيُنقل الركاب إلى الشاطئ بواسطة قوارب من السفينة الراسية قبالة الساحل، ثم إلى المطار بالحافلات فور جاهزية الطائرات القادمة من بلدانهم للإقلاع.

وأكد الوزيران أنه سيتم نقلهم مباشرة إلى مدرج الطائرات.

أما الأمتعة، باستثناء حقائب اليد، فستبقى على متن السفينة.

وقالت جارسيا إنه بعد انتهاء عملية إنزال الركاب، ستغادر السفينة مع أفراد طاقمها المتبقين إلى هولندا، حيث ستجرى عمليات التعقيم.

كما سيبقى جثمان الألماني الذي توفي خلال الرحلة على متن السفينة.

وأضافت أن هذه الترتيبات جرت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والسلطات الصحية في هولندا وإسبانيا.

وأكدت جارسيا المعلومات الصادرة عن الشركة المشغلة للسفينة، والتي تفيد بعدم ظهور أعراض الإصابة بفيروس هانتا على أي شخص موجود حاليا على متنها.

وكانت السفينة قد غادرت الرأس الأخضر متجهة إلى جزر الكناري مساء الأربعاء.

وفي تحديث صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات مؤكدة وحالتين مشتبه بهما.

ومن بين الحالات الثماني، توفي ثلاثة أشخاص، وهم زوجان هولنديان مسنان وامرأة ألمانية.