اليونان تتعرض لموجة برد قارس في مايو مع تساقط للثلوج والبَرَد

ذكر خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن اليونان تتعرض بقوة لموجة برد غير معتادة مع بداية شهر مايو.

وبدلا من أن تشهد البلاد درجات حرارة ربيعية، يتسبب "غزو للهواء البارد"، بحسب ما وصفه تقرير خبراء الأرصاد في وسائل الإعلام اليونانية، في ظروف طقس شتوية بأجزاء كثيرة من البلاد.

وقد سيطرت الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة ، ولا سيما في بحر إيجة، حيث بلغت سرعة هبات الرياح 88 كيلومترا في الساعة على الطقس.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أناستاسيا تيراسكي في حديث للإذاعة اليونانية: "نشهد أبرد بداية لشهر مايو/أيار منذ عقود".

وأفاد مراسلون بتساقط الثلوج على الجبال المحيطة بأثينا، وعلى شبه جزيرة بيلوبونيز، وعلى جزيرة كريت أيضا، إلى جانب تساقط البرد على بعض المناطق.

وقد فاجأت درجات الحرارة المنخفضة العديد من السائحين، حيث كانوا يتوقعون طقسا صيفيا مبكرا.