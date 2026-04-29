تحطم طائرة صغيرة ومقتل قائدها في شمال ألمانيا

أفادت الشرطة بأن قائد طائرة صغيرة لقي مصرعه عندما تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها في منطقة تابعة لمدينة أولدنبورغ في شمال ألمانيا.

وسقطت الطائرة بالقرب من مطار هاتن مساء الثلاثاء وتحطمت في منطقة مفتوحة. ولم تتضح على الفور أسباب الحادث.

ويجري المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطيران والشرطة تحقيقا في الحادث. ودمرت الطائرة جراء التحطم، وأخمد رجال الإطفاء الحريق الذي اندلع بعد ذلك.

ووفقاً للشرطة، كان الطيار /71 عاما/ في رحلة عودة إلى سويسرا، حيث كان يقيم.

ولم يتم استخدام نظام المظلة الطارئة للطائرة.

وتم نشر حوالي 50 من أفراد الطوارئ في مكان الحادث.