إسبانيا تشدد على التعاون مع الحلفاء في الناتو وأمريكا تبحث معاقبة مدريد

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومته ستواصل التعاون الطبيعي مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتجاهل تقريرا يفيد بأن مسؤولين أمريكيين يدرسون معاقبة بلاده بسبب مواقفها من حرب إيران.

وقال سانشيز للصحفيين في قمة القادة الأوروبيين في قبرص اليوم رداً على سؤال عن التقرير: "إن مواقفنا واضحة، وهي التعاون المطلق مع الحلفاء".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون ينبغي أن يكون "في إطار عمل القانون الدولي".

وبحسب تقرير إعلامي، غير مؤكد، نشرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، يتم تداول مذكرة في البنتاغون تطرح إجراءات ضد الأعضاء في الناتو الذين لم يدعموا الجيش الأمريكي في الحرب ضد إيران.

وأضافت "إل باييس" إلى أنه في حالة إسبانيا، تم ذكر تعليق العضوية في الحلف الدفاعي.

ومع ذلك، استبعد مسؤول في حلف الناتو مثل هذا السيناريو، وقال: "إن المعاهدة التأسيسية للحلف لا تنص على أي أحكام لتعليق العضوية أو طرد أي عضو".