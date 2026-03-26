تقرير يكشف ارتفاع نفقات دفاع الناتو خلال عام 2025

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إن الدول الحلفاء، إضافة إلى كندا، أنفقت مبالغ قياسية على الدفاع خلال عام 2025.

وأظهر التقرير الذي نُشر اليوم الخميس أن حجم الإنفاق ارتفع بنسبة 6ر19% ليصل إلى 574 مليار دولار، وهو أعلى من حجم الإنفاق خلال عام 2024، عندما ارتفع بنسبة 4ر19%.

وقال روته " يجب رفع حجم الإنفاق الدفاعي للحلفاء والإنتاج بصورة سريعة، ويجب أن تحظى قواتنا المسلحة بما تحتاجه للحفاظ على أمننا، ويجب أن تحظى أوكرانيا بما تحتاج للدفاع عن نفسها الآن".

وأضاف" يجب أن تتحد حكوماتنا وبرلماناتنا ومواطنينا بحيث يمكننا الاستمرار في حماية السلام والحرية والرخاء".

وقد عززت ألمانيا إنفاقها بنسبة 20% لتصل إلى 8ر88 مليار يورو (4ر102 مليار دولار).

ويشار إلى أن الإنفاق الدفاعي الألماني يمثل نحو 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق الدفاعي لواشنطن، فإنها مازالت أعلى إنفاقاW مقارنة بجميع الدول الحلفاء جميعا بواقع أكثر من 838 مليار يورو.

وخلال عام 2025، أنفقت جميع الدول الحلفاء الـ31 ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، لتحقق بذلك هدف الإنفاق الذي تم وضعه عام 2014.







