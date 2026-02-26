ألمانيا.. انقطاع الكهرباء يربك حركة المسافرين في مطار كولونيا

تشكلت طوابير انتظار طويلة أمام نقاط التفتيش الأمنية في مطار كولونيا/بون غربي ألمانيا اليوم الخميس؛ إثر انقطاعٍ في التيار الكهربائي.

ووفقاً لمتحدث باسم المطار، فقد تم إصلاح العطل، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء استمر لمدة ساعة تقريباً، وأوضح المطار عبر موقعه الإلكتروني أن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى تشغيل مسار تفتيش واحد فقط خلال تلك الفترة.

كانت إذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر" أوردت تقريراً عن هذا الحدث في وقت سابق. ويُذكر أن المطار شهد عطلاً فنياً قبل نحو أسبوعين في نقاط التفتيش الأمنية، وكان السبب حينها خللاً في تقنيات جديدة تم إدخالها.

ويقع المطار الدولي على مسافة 12 كيلومتراً من قلب مدينة كولونيا ومسافة 16 كيلومتراً من قلب العاصمة الألمانية القديمة بون، واحتل المطار في 2023 المرتبة السادسة في قائمة أكبر المطارات الألمانية من حيث عدد الركاب، والمرتبة الثالثة من حيث حجم الشحن الجوي.