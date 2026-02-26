العدل الأوروبية.. المجر انتهكت القانون بتقييد إذاعة مستقلة

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن الإجراءات التي اتخذتها المجر ضد محطة "كلوبراديو"، أهم محطة إذاعية مستقلة في البلاد، تشكل انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي.

وقال قضاة أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج إن رفض السلطات المجرية منح ترخيص بث للمحطة يعد انتهاكاً لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات، فضلاً عن مبدأ التناسب.

وأُجبرت "كلوبراديو" على وقف البث عبر موجات "إف إم" في فبراير 2021، ومنذ ذلك الحين، تكتفي ببث برامجها عبر الإنترنت.

وكانت المحطة الإذاعية تقدمت، في وقت سابق، بطلب لتمديد حقوق استخدام التردد الخاص بها. ورفض مجلس الإعلام الحكومي هذا الطلب، مبرراً قراره بارتكاب المحطة مخالفتين بسيطتين تتعلقان بالتزاماتها الإعلامية الواسعة.

إلا أن محكمة العدل الأوروبية قضت بأن القواعد المجرية ذات الصلة، غير متناسبة، وبالتالي تشكل انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي. ومنذ تولي رئيس الوزراء القومي اليميني، فيكتور أوربان، مقاليد السلطة في عام 2010، تتعرض محطة الإذاعة الخاصة كلوبراديو للقمع بشكل منتظم من قبل هيئة الإعلام.