ألمانيا تمنع "فيسبوك" من سرقة بيانات جهات الاتصال

أصدرت محكمة ألمانية حكماً قضائياً يمنع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الوصول إلى بيانات الاتصال الخاصة بأشخاص غير مسجلين على المنصة عبر خاصية "البحث عن الأصدقاء".

وألزمت الدائرة المدنية في المحكمة الإقليمية ببرلين شركة "ميتا" (المالكة لفيسبوك ومقرها أيرلندا) بالامتناع عن تحميل أو معالجة البيانات الشخصية المخزنة على الأجهزة المحمولة أو الثابتة لمستخدميها ونقلها إلى خوادمها الخاصة دون وجه حق.

تأتي هذه القضية بناءً على دعوى رفعها الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلك عام 2018، والتي استغرق البت فيها سنوات لتوضيح الأطراف المخولة قانوناً بالتقاضي في مخالفات "اللائحة العامة لحماية البيانات" (GDPR).

وينص الحكم الذي لم يكتسب الصفة القطعية بعد على فرض غرامة مالية تصل إلى 250 ألف يورو في حال تكرار المخالفة.

وأكدت المحكمة عدم قانونية تجميع بيانات مستخدمي فيسبوك من مصادر خارجية لتكوين "ملفات استخدام" لأغراض إعلانية دون الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من المستخدمين.

وفي تعليقها على الحكم، قالت رامونا بوب، عضو مجلس إدارة اتحاد حماية المستهلك: "عندما يفعل الأعضاء خاصية البحث عن الأصدقاء، تُسحب بيانات الاتصال من هواتفهم إلى خوادم ميتا.

المحكمة أوضحت اليوم أن معالجة بيانات أشخاص غير معنيين هو إجراء غير قانوني، وأنه لا يجوز لمنصات التواصل جمع البيانات بصورة جزافية".

ومع ذلك، لم تؤيد المحكمة طلب الاتحاد بحظر إنشاء ملفات استخدام لزوار فيسبوك غير المسجلين، بعد أن نفت شركة "ميتا" قيامها بذلك لأغراض إعلانية، ولم يقدم المدعي أدلة كافية تثبت عكس ذلك.