وزير دفاع ألمانيا.. ترامب استقبل بوتين كصديق وتخلى عن أوكرانيا

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا، اتهم وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الوزير، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، إن ترامب استقبل الرئيس الروسي خلال القمة في ألاسكا "استقبال الأصدقاء" على السجادة الحمراء، بينما انسحب تماماً في الوقت نفسه من تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأضاف بيستوريوس أن الرئيس الأمريكي سحب -للأسف- مسألة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من طاولة المفاوضات في وقت مبكر للغاية ودون داعٍ، مؤكداً أن هذه الخطوة لم تكن ضرورية، وقال: "لقد كانت هذه ورقة ضغط قوية يمكن التفاوض بها بشأن أمور أخرى".

ووجه بيستوريوس انتقادات حادة للغارات الجوية الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية، قائلاً: "ما يحدث هناك كل ليلة لا علاقة له بالاستيلاء على دولة؛ بل هو ترويع للسكان المدنيين في ظل درجات حرارة تصل إلى 20 تحت الصفر. الهدف ليس كسب متر مربع واحد من الأرض، بل كسر معنويات الأوكرانيين وتدمير البلاد".

وأشار الوزير إلى أنه رغم مرور أربعة أعوام على الحرب، لا يزال هناك إصرار مذهل لدى الأوكرانيين على الصمود، مضيفاً أنهم يتمتعون بالشجاعة والقوة والمعنويات المرتفعة، التي تزداد صعوداً وفقاً لاستطلاعات الرأي.

وأوضح بيستوريوس أن ألمانيا أصبحت حالياً الداعم الأكبر لأوكرانيا، حيث قدمت دعماً تجاوزت قيمته 11 مليار يورو خلال العام الجاري وحده.

وفيما يتعلق بإمكانية إنهاء الحرب، استبعد الوزير حدوث حسم عسكري في ساحة المعركة في المستقبل المنظور، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستوى الدعم لتعزيز الموقف التفاوضي، خاصة وأن الوضع الاقتصادي في روسيا "يتدهور بشكل واضح".

واختتم مؤكداً أن على الكرملين أن يدرك أن استمرار الحرب خيار أسوأ من السلام، وهذا "لا يمكن تحقيقه عبر الضعف، بل من خلال القوة فقط".