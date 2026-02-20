وزير الخارجية الألماني يعارض انفصال أوروبا عن الولايات المتحدة

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن معارضته لابتعاد أوروبا بشكل كامل عن الولايات المتحدة.

وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد يد إف" إن على أوروبا أن تبذل جهوداً أكبر لكي تصبح أكثر استقلالاً وسيادة، ولكن ليس استقلالاً فعلياً عن الولايات المتحدة، وأضاف: "هذا سيكون انفصالاً، لا أحد يريد ذلك، وهو أيضا غير ضروري".

ويرى فاديفول أن لا ينبغي إدارة نقاش يقوم على خيار إما هذا أو ذاك، وقال: "دعونا نجري نقاشاً نقول فيه بصراحة ما الذي يمكننا ويجب علينا القيام به بشكل أكبر في أوروبا، ومن ناحية أخرى أيضاً ما الذي تمثله لنا الولايات المتحدة... إنه تحالف يمكن الاعتماد عليه".

وأشار فاديفول إلى أن الولايات المتحدة مندمجة بالكامل في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال: "من دون الولايات المتحدة لن تكون لدينا قدرة دفاعية كافية لأوروبا، لا نوويا ولا تقليديا ولا فيما يتعلق بمعلومات الاستخبارات وعملها... يجب قول ذلك بكل صراحة".

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا مؤخرا في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن إلى إعادة إطلاق العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة من خلال ركيزة أوروبية قوية ومستقلة إلى حد كبير.

وقال فاديفول إن الولايات المتحدة ترغب، بالاشتراك مع أوروبا، في جعل التحالف الدفاعي قويا أيضا في مواجهة تحديات المستقبل، مضيفا أن هذه كانت أيضا اليد الممدودة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر ميونخ للأمن، "والتي ينبغي من وجهة نظري أن نمسك بها"، مشيرا إلى وجود استعداد لدى الولايات المتحدة للقيام بذلك بشكل مشترك مع أوروبا، موضحا في المقابل أن "ذلك يفترض أن نكون قادرين على التحرك، ولهذا علينا أيضا استثمار الأموال" والمضي قدما في بعض الإجراءات الأخرى.